Esta semana, una vecina se comunicó con La Opinión & Sin Galera para reportar sobre una situación que la aqueja como sampedrina y usuaria de las empresas de transporte de larga distancia: el estado edilicio y de falta de personal en la Terminal de Ómnibus.

“Quiero manifestar mí disconformidad con respecto a la actual Terminal de Ómnibus de San Pedro. El día jueves pasado tuvimos que viajar necesitando de urgencia tomar un ómnibus hacia Retiro. Eran las 6.15 de la mañana cuando concurrimos a la Terminal.

El día estaba muy frío y lluvioso, y ahí nos encontramos con que estaba toda cerrada.

Al poco tiempo vino un sereno y nos abrió la puerta de acceso. Si no hubiese sido por este señor, tendríamos que haber estado a la intemperie y sin lugar donde sentarnos. Otro detalle y no menor es que dentro de la Terminal todas las oficinas de las empresas de transporte estaban cerradas, sin nadie que pudiera exponer un pasaje.

Mugre y hojas secas esparcidas por la entrada del edificio.

Además, el estado de higiene y conservación de la misma es deplorable. Baños sin limpieza, sin elementos mínimos de higiene, en los techos anidan palomas con lo cual todos los vidrios se encontraban sucios, chorreados de suciedad de las aves.

Los pisos también con mucha suciedad, lo que denotaba la falta de limpieza desde hace tiempo. Así como charcos de agua adentro, los techos, como así también las calles de acceso rotas.

Suciedad y una paloma muerta en la entrada de la terminal.

Manifiesto lo anterior, ya que me da mucha tristeza que la entrada a esta ciudad con ambición de ser ciudad turística, por lo menos nuestros gobernantes así lo anuncian, sea tan desagradable, sucia, deteriorada y sin servicios para el que necesita de un medio de transporte.

Espero que está queja no solo quede acá y que las personas encargadas de controlar la higiene y conservación de la terminal realicen su trabajo. También solicito a las empresas de transporte, que deben brindar un servicio, que lo realicen con mayor eficiencia para quien necesita del mismo. Y si un micro entra a la terminal debe haber alguien de la empresa en boletería como era anteriormente cuando funcionaba en el centro.

De hecho, no pudimos viajar pues había problemas en la página de la empresa y no había personal de la misma para solucionarlo, siendo que sí había asientos disponibles en el ómnibus. Muchas gracias”, finalizó.

Puede interesarte