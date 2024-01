De día y de noche, las quejas por parte de los usuarios que frecuentan la estación de ómnibus no cesan. En el horario nocturno el mayor reclamo es sobre la falta de iluminación. Los vecinos y turistas insisten en que se solucione y además, agregan la falta de seguridad que hay.

“Sábado 22.00, falta llegar el servicio de Chevallier que llega 22.15. La estación, la terminal está a oscuras, cerrada. Increíble. El turista así llega a San Pedro, ni una luz, la luz es la de la calle”, reportó un hombre este sábado desde el lugar.

El reclamo no es nuevo, desde que la nueva terminal se inauguró en marzo de 2023, las personas que viajan a diario y deben aguardar en el edificio, ubicado en Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, han enviado a este medio decenas de reportes por el mismo tema.

“Buenas noches, les dejo este mensaje con bronca. 19.30 horas, y la terminal a oscuras, ¿no les da vergüenza? Tanta propaganda le hacen y no prenden una luz, encima cerrada, solo acá ocurre ésto”, había escrito Eva en septiembre.

“Te mando estas fotos de anoche de la terminal a las 22.30 horas de la noche fuimos acompañar a un familiar que viajaba y nos encontramos que está todo a oscuras. La parte de afuera es un peligro porque comentaban que están robando mucho a la gente que espera el colectivo. Pregunta: para qué tanto movimiento el día que lo inauguraron si es todo un desastre, los baños, no hay para comprar nada, no hay seguridad, las cámaras que hay no funcionan. Es todo una joda, esto es un viva la pepa en todo San Pedro. no hay autoridad que haga algo”, dijo Mary el 15 de enero.

Por otro lado, los reclamos diurnos son acerca del deterioro y estado del edificio. Desde baños, puertas y ventanas rotas, pisos sucios, pasto largo, caca de diversos animales por todas partes, entre otras cosas.

"San Pedro parece un basural. A mí, particularmente, me da vergüenza. Yo no recibiría a la gente así en mi casa", aseguró la periodista Lilí Berardi en una recorrida, que hizo hace tan sólo semanas al momento de ir a despedir a una pasajera.

El año pasado, el exconcejal del PRO y actual secretario legislativo, Gerardo Pelletier presentó un expediente para reclamar, entre otros temas, el urgente acondicionamiento de la nueva Terminal. Cuyo expediente fue aprobado por todo el Concejo y derivó a una reunión del intendente con los empresarios chinos dueños del lugar. Sin embargo, la situación no cambió.