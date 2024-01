“Te mando estas fotos de anoche de la terminal a las 22.30 horas de la noche fuimos acompañar a un familiar que viajaba y nos encontramos que está todo a oscuras. La parte de afuera es un peligro porque comentaban que están robando mucho a la gente que espera colectivo. Pregunta: para qué tanto movimiento el día que lo inauguraron si es todo un desastre, los baños, no hay para comprar nada, no hay seguridad, las cámaras que hay no funcionan. Es todo una joda, esto es un viva la pepa en todo San Pedro. no hay autoridad que haga algo. Es todo política, gracias Lilí”, dijo Mary y envió su foto.