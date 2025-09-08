“Feliz por lo que está pasando acá. Es un día histórico para San Pedro”, dijo el intendente municipal Cecilio Salazar en los instantes previos al comienzo de la ceremonia por la proclamación de Basílica al templo Nuestra Señora del Socorro.

“Son grandes acontecimientos que uno no se los imagina nunca”, dijo el jefe comunal ante la consulta de Lilí Berardi sobre si pensó que le podía tocar en su gestión como mandatario semejante acontecimiento.

“El Santo Padre (por el papa Francisco) fue realmente visionario y eligió una de las mejores iglesias", aseveró Salazar, que pidió a la virgen Patrona de San Pedro por su familia y todos los sampedrinos.

Salazar saludó a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien decidió venir a la ciudad para participar de la actividad que encabeza el nuncio apostólico, Miroslaw Adamzcyk.

Salazar participaba junto a sus funcionarios de la ceremonia.

El intendente llegó acompañado por varios funcionarios de su gabinete, como el secretario de Gobierno y concejal electo Martín Baraybar, que también estuo durante la vigilia del domingo.

“Una jornada hermosa. La verdad que Francisco nos dejó acá un gran regalo para San Pedro”, consideró Baraybar.

Por su parte el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, consideró que es una jornada hermosa y un día especial. Pidió por su "familia, por la salud, que son las cosas más importantes de la vida”.

