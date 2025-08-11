"Gracias por el amor que recibo yo y mi papá, gracias por las cartitas y regalitos. Los quiero", dice el cartel con el que posó la nena abusada por su padrastro en complicidad con la madre para agradecer la colaboración de la comunidad que recibieron en los últimos días.

Tras la denuncia y luego de que detuvieran a su padrastro, la madre de la nena se fue a Río Tala y dejó al hermanito por parte de padre de ella a cargo de la familia paterna. En ambos casos, quedaron con lo puesto.

Por ello pidieron colaboración a la comunidad y recibieron ropa, calzado, golosinas, juguetes, útiles escolares y otros elementos que necesitaban, como artículos de higiene personal y de perfumería.

"Nosotros como familia seguimos pidiendo justicia", dijeron y solicitaron celeridad en la causa porque consideraron que la madre "es cómplice" de los abusos y "debería estar presa".

"Ahora nos enteramos que está pidiendo la tenencia", dijo a La Opinión una allegada a la familia y detalló: "Hoy fueron a ver a la abogada y le dijo que a ellas les salta, debe ser que tiene abogado".

"Es indignante que pida eso", sostuvieron y aseguraron que cuando la nena declare podrá dejar asentado en la causa que le había contado a su madre los vejámenes a los que era sometida y que, en lugar de apoyarla, le pegaba y la trataba de mentirosa.

El caso fue denunciado el martes pasado, cuando el padre de la nena recibió un audio de una persona que vivía en la misma casa familiar con el padrastro en el que ella contaba acerca de los abusos sexuales a los que era sometida desde los 9 años y hasta ahora, que está por cumplir 13.

La Justicia ordenó detener al acusado y las pericias forenses constataron los abusos de larga data. Ahora el paso que sigue es la entrevista con las psicólogas de la Asesoría Pericial, previo a la declaración en cámara Gesell.

