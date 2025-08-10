La nena que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y con la sospecha de complicidad de su madre deberá pasar por la pericia psicológica con las profesionales de la Asesoría Pericial de San Nicolás, para lo que Fiscalía ya solicitó turno.

Ads

Así lo confirmaron a La Opinión allegados a la familia, que siguen de cerca el desarrollo de la causa y que colaboran en las necesidades que tienen la chica, su padre y su hermanito, a quien la madre dejó en San Pedro antes de irse a Río Tala con sus hijos más pequeños luego de que detuvieran a su marido, el acusado de los abusos.

La nena tiene asistencia psicológica por parte del personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el entorno familiar la acompaña para atravesar los días posteriores a que se animara a contar el calvario que vivió desde los 9 años hasta ahora, que está por cumplir 13.

Ads

La entrevista con las psicólogas de la Asesoría Pericial del Poder Judicial será fundamental para la causa, puesto que establecerá si la víctima está en condiciones de declarar bajo el sistema de cámara Gesell.

Esa declaración se convertirá, junto con los exámenes médicos que ya confirmaron las situaciones de abuso reiterado y de larga data, en prueba de absoluta relevancia para el destino del acusado, que permanece detenido a disposición de la Justicia.

Ads

Además, se espera que de la declaración de la nena surjan elementos que permitan formalizar las sospechas que pesan sobre la madre, puesto que ella le dijo a familiares que le había contado a su mamá acerca de los vejámenes a los que era sometida, pero en lugar de apoyo recibió golpizas y acusaciones de "mentirosa".

Por otro lado, será relevante el resultado de las pericias sobre los 12 teléfonos celulares que la familia paterna de la víctima informó que fueron secuestrados en la casa del detenido.