La publicación de una nota que resume seis horas dentro del sector de guardia del Hospital desató más de un centenar de comentarios en redes. Más de un 95 por ciento con felicitaciones, agradecimiento, experiencias y reconocimiento a la labor que se desempeña en el principal efector de salud pública de la ciudad.

Sin contabilizar los accidentes de tránsito, que a diario se llevan la mayor cantidad de recursos humanos y económicos, el resto de las decisiones que se toman puertas adentro de la Guardia conforman datos sensibles a la hora de asignar prioridades.

De acuerdo a los reclamos que recibe La Opinión, las falencias están relacionadas con una situación que no se resuelve desde hace décadas: la atención en consultorios, el cumplimiento horario y el otorgamiento de turnos.

“La vez que necesite ir a la Guardia, me atendieron muy bien. Lo único que la gente es una cosa increíble, llego una mujer diciendo que estaba con la presión baja que sentía que se desmayaba, pero que ahora volvía porque se iba en moto a llevar a la hija a la casa. Después vino otra, a pedir un inyectable de buscapina porque estaba atacada del higado. Quedé anonadada del descaro de la gente que va al p#$%#”, resumió Iara en su comentario.

En línea con quienes no conocen la escala de importancia de la llegada de pacientes, Carla fue la más acertada: “Lo que pasa que la gente tiene que empezar a diferenciar EMERGENCIA Y URGENCIA. La gente no sabe lo que es esperar, para eso también están los Centros de Salud, para ayudar a que el Hospital no se colapse. Estoy muy agradecida a todos los médicos y enfermeras/os por la atención que brindan cada día a la gente es mucho trabajo para tanta gente y eso no lo entienden”.

“Mi papá estuvo internado la semana pasada y estuvo un día en guardia hasta que se desocupaba una cama y la atención es espectacular. Les agradezco como contienen a los pacientes gracias a todas las personas del hospita”, expresó Norma.

“Siempre que fui me atendieron de manera excelente. Me imagino si tuvieran todo para trabajar en mejores condiciones y todos los insumos necesarios a través de una buena gestión”, supuso Alejandra respecto a la alta demanda de presupuesto que no siempre se recupera con la facturación a obras sociales.

Entre los capítulos de quejas, desaparecieron las de limpieza y presncia de animales dentro de los pasillos del Hospital, tal como lo indicó la nueva directora del nosocomio, Isabel Carrasco, aunque hubo bastante resistencia.

Decenas de personas expresaron su agradecimiento y otras opinaron en línea con Nahiara: “La verdad es que para la cantidad de gente el hospital quedó demasiado chico y con muy pocos materiales para la cantidad de demanda que hay. Hace años tendrían que haber pensado en mejorar y agrandar toda la instalación. Otra es que van por cualquier pavada que no es ni urgente mucho menos emergencia y ocupan el lugar de otro que realmente lo necesita”.