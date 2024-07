A casi un mes de que la pediatra y neonatóloga, María Isabel Carrasco, asumiera el cargo de directora del Hospital Municipal, el móvil de Sin Galera llegó este sábado a su oficina.

La profesional, que asumió el pasado 10 de junio tras el pedido del intendente Cecilio Salazar, contó cómo ha sido, hasta el momento, su gestión como autoridad en el principal prestador de salud de la ciudad.

“Yo entré a una oficina oscura, cerrada, con la computadora con polvo puesta allá atrás”, relató la doctora desde su despacho, el cual actualmente se encuentra limpio, iluminado y con una pequeña planta sobre su escritorio.

Carrasco aseguró que, tal como lo adelantó hace semanas en Sin Galera, apenas asumió su cargo, organizó y llevó a cabo una planificación para determinar las acciones a tomar en el Hospital

Comenzando por el presupuesto, ingresos y recursos económicos, afirmó que encontró que hay muchas cosas por hacer y por cambiar.

“Los cambios tienen que ver con la racionalización del recurso, cuando se gasta mal, se gasta en cosas que no rinden, que no sirven para el mejor funcionamiento de la institución”, explicó y agregó:

“Mi intención no es pedir más plata, mi intención es recaudar lo que corresponde”. Además, también comentó que a su parecer hay varias áreas de la institución que no tienen una correcta administración.

Respecto al servicio de seguridad, indicó que desde hace tiempo hay una empresa contratada trabajando en el lugar, pero que ella considera que hacen falta más empleados.

“Lo que yo pedí es aumento del personal de seguridad porque hay lugares estratégicos del Hospital que no están teniendo seguridad”, señaló.

Sobre el personal de limpieza, la doctora desmintió el hecho de que vaya a haber despidos de las mucamas que actualmente se desempeñan en el Hospital, por la posible futura contratación de una empresa privada.

“Yo no estoy a cargo de las contrataciones. La gente que está trabajando va a seguir trabajando, acá no se va a despedir a nadie. Pero hace falta personal. Yo lo único que sé es que hay que limpiar como corresponde”, indicó.

También anunció que desde el pasado martes, el especialista en seguridad e higiene, Juan Domínguez, comenzó a inspeccionar el lugar para realizar una evaluación área por área.



En sus planes está poner cartas en el asunto para solucionar la situación de los diversos animales, gatos y perros, deambulando por los pasillos y cuartos del nosocomio.

“Basta de perros, gatos y fumadores. Eso en una institución de salud no puede existir”, afirmó la neonatóloga.

“Yo no me quedo sentada y encerrada acá. Hago lo que tengo que hacer, pero circuló por el Hospital y veo con mis propios ojos las cosas.

Finalmente, anunció que, por ahora, los planes a llevar a cabo en un futuro no tan lejano son: arreglar todas las luminarias, la puerta principal y poner en funcionamiento el tomógrafo, cuya obra está parada desde hace más de 7 meses.

“Es un montón, es muchísimo, muchísimo todo lo que falta. Podríamos hablar un año entero de cosas, pero bueno. Yo lo único que pretendo es que este Hospital funcione como una institución seria de salud”, finalizó.