El sábado por la mañana la funcionaria, María Isabel Carrasco, que desde este lunes 10 de junio estará a cargo del Hospital ofreció sus primeras definiciones respecto al rol que cumplirá para administrar el recurso humano y económico del principal prestador de salud de la ciudad.

En Sin Galera habló de sus primeros pasos en distintos hospitales del conurbano, su experiencia como neonatóloga, la llegada a Río Gallegos y su desembarco en el PAMI.

"Yo me recibí de médico en la UBA, enseguida entré como residente de pediatra en el Hospital Garrahan, después fui directora de residencia de pediatría, hice la residencia en pediatría en el Hospital en la parte de neo en El Castel, después trabajé en el Hospital de Morón, en la clínica de San Lucas de San Isidro, en Las Mansillas de Buenos Aires. Trabajé en un montón de lugares", comentó.

En el PAMI pidió licencia como Jefa del área de trasplantes para desempeñarse como funcionaria de la gestión de Cecilio Salazar.

Cuando se le consultó respecto a la política, la Dra expresó: “Yo no tengo nada que ver con la política, ni tengo idea. No tiro para ningún partido. Yo soy un médico dedicado a su profesión y voy tomando desafíos o propuestas según que me interesan o no”, indicó.

Por otro lado, descartó cualquier tipo de filiación partidaria y dijo que se enfocará en organizar y coordinar los servicios que tiene a su cargo y que demandan más de un sesenta por ciento del presupuesto municipal.

"Mi objetivo principal es que la calidad prestacional se acerque a la excelencia todo lo que pueda en base a los recursos con los que cuenta la ciudad y el Hospital en particular. Ese es mi objetivo y ojala lograrlo", comentó y agregó:

"Hoy no te puedo decir cómo o cuándo, pero yo voy a apuntar a eso".