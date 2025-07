El subsecretario de Legal y Técnica del Gobierno municipal, Daniel Porta, participó el lunes de la comisión de Servicios Públicos, convocado en el marco del tratamiento del pedido de informe que elevó La Libertad Avanza en relación al convenio con la empresa Cecaitra para el servicio de fotomultas.

El oficialismo había rechazado en la última sesión otro pedido de informe, presentado por el concejal Martín Rivas, quien el lunes no participó de la reunión de la comisión, a la que no pertenece pero puede asistir.

Porta había sido convocado semanas atrás, pero pidió tiempo para tener acceso a la causa penal que investiga en La Plata un esquema de corrupción vinculado a las fotomultas y que provocó allanamientos en las oficinas de Cecaitra.

La comparecencia del funcionario ante los concejales coincidió además con la decisión del Juzgado de ratificar el funcionamiento de radares, por lo que el propio Porta informó a los ediles de la comisión que no hay impedimento alguno para la continuidad del convenio.

La comisión de Servicios Públicos que preside Juan Cruz González no dictaminó el proyecto. El concejal De Rosa no lo pidió, tampoco. Así, en la próxima sesión no estará el expediente para su tratamiento.

Cecaitra ya instaló en San Pedro los tótems con las cámaras y están colocando los carteles indicadores de las velocidades máximas permitidas y que advierten que están los cinemómetros.

De todas maneras, el sistema todavía no está en funcionamiento, por lo que no se están registrando infracciones ni cobrando multas relacionadas con ello.