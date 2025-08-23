El Foro de Periodismo Argentino repudió la agresión que sufrió el periodista deportivo de La Opinión Augusto Azimonti en Chacabuco, mientras realizaba una cobertura en la final regional de la Copa País.

A través de un comunicado, Fopea expresó que rechazan "la actitud obstruccionista hacia la libertad de expresión registrada por el presidente de la Liga de Chacabuco de Fútbol, Sergio Palmieri" contra el cronista sampedrino.

"Azimonti se vio impedido de trabajar en la cobertura periodística que realizaba cuando, en la parte final de un partido de fútbol entre los equipos de Chacabuco y San Pedro, ambos de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Liga de Chacabuco trató de evitar que grabara los incidentes que se estaban produciendo en la zona del banco de suplentes, manoteándole el celular al periodista", indicaron.

Refirieron que la agresión sufrida por el periodista afectó "no sólo la libertad de expresión y el acceso a la información del profesional sino también el derecho de la sociedad a recibir una información completa y veraz sobre hechos de interés público".

Fopea reclamó a las "autoridades de las entidades deportivas de la Liga de Chacabuco" que garanticen el “trabajo profesional de periodistas y respeten su labor”.

"Velen en favor de que los espectáculos deportivos se realicen en un marco de paz y respeto por el prójimo, tanto en lo que respecta a los jugadores como al sector del público", concluyeron.

El periodista de La Opinión fue agredido por el presidente de la Liga de Chacabuco, Sergio Palmieri, durante la final regional que en esa ciudad consagró al seleccionado sampedrino como campeón.

