La selección de San Pedro se consagró campeona en la región bonaerense pampeana norte de la Copa País en Chacabuco e hizo historia en el torneo organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ads

El sábado en Sin Galera, el capitán del equipo, Ezequiel Báez Corradi, dialogó al aire con Lilí Berardi y Augusto Azimonti sobre las repecursiones que dejó el campeonato obtenido por los sampedrinos.

‘’Ahora lo estoy disfrutando mucho más, estamos cayendo en la realidad de lo que hemos logrado'', dijo el defensor y capitán de la selección.

A lo largo de su carrera compartió equipo con el campeón del mundo Rodrigo De Paul, jugó mundiales juveniles con la Selección Argentina y fue campeón en varios equipos del fútbol sampedrino y la zona, pero este campeonato representa ‘’algo histórico para la ciudad que hace mucho no pasaba'', aseguró.

Ads

El referente de la selección de San Pedro habló en Sin Galera tras la consagración.

Ejemplificando el caso de Alejandro Monzón, con quien dice estar ‘’en sintonía'' por su edad, Báez Corradi contó que modificó sus horarios de trabajo para ‘’poder entrenar y poder ir jugar'' y destacó que ‘’siempre le dieron el permiso'' en Reina Batata, empresa productora de batatas en Gobernador Castro, donde se desempeña.

Báez Corradi fue el capitán de San Pedro en la Copa País.

Sobre lo que fue la vuelta de la final, el defensor de 31 años reconoció que se jugó bajo un clima caliente después de algunas declaraciones y dichos de ‘’directivos y periodistas de Chacabuco'' y definió como una ‘’locura'' la agresión al periodista de La Opinión.

Ads

El jugador de Mitre fue elegido como el capitán del elenco sampedrino desde el primer partido y se lo ha podido ver muy cerca de Andrés Franzoia, que le dio su confianza desde el primer partido.

‘’Encontré una gran persona. Siempre estuvo dispuesto de buscar lo mejor para el equipo'', sentenció sobre el ex Boca que conduce el plantel.

‘’Se armó un grupo hermoso, logramos el objetivo pero ahora vamos por más'', dijo el referente del seleccionado sampedrino.

Si bien se desconoce información oficial acerca de como seguirá el camino de San Pedro en la Copa País, Báez Corradi y sus compañeros mantienen el entusiasmo tras el título obtenido, con la ambición de seguir haciendo historia en el fútbol sampedrino.

Ads