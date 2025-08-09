San Pedro sacó una ventaja de dos goles en el partido de ida de la final de la Copa País que se disputó el pasado miércoles en el Estadio Municipal. Andrés Franzoia tuvo varios puntos altos en su equipo y aunque los suplentes reemplazan a la perfección a los titulares, hubo una modificación que llamó la atención del público presente.

A los 18 minutos del segundo tiempo, luego del segundo gol sampedrino convertido por Joaquín Biain, Juan Martín Vellón entró a la cancha por Alejandro Monzón, el goleador que tiene hoy el combinado local.

Bajo una lluvia de aplausos, Monzón se fue rápidamente por el túnel que conduce a los vestuarios, agarró su mochila y, corriendo entre la gente que estaba viendo el partido, se fue del predio por el portón de calle Belgrano vestido tal y como estaba instantes antes, cuando estaba dentro del campo de juego.

Monzón jugó 65 minutos contra Chacabuco.

El gesto del delantero se pudo haber interpretado como que no le gustó haber sido sustituido, pero la realidad es otra: salió para irse a trabajar.

El 10 de la selección de San Pedro trabaja en la sucursal que tiene MUCOOP, mutual que forma parte de la Cooperativa Agrícola, en Ramallo, localidad en la que también reside.

La jornada laboral para el ‘’Negro'', como lo conocen en su natal Gobernador Castro, comenzó a las 7.00 y su primer turno finalizó a las 11.30 de ese miércoles.

‘’Salí, pasé por Castro, comí algo y me fui a para el Estadio'', le dijo a La Opinión sobre su rutina antes de que comience el último partido como local de la selección en esta etapa de la Copa País.

‘’Me tocaba laburar de 9.00 a 17.00 pero hice un arreglo para cambiar con mi compañero y que me banque hasta las 17.30 y yo hacer hasta las 21.00 que es el final del día'', cuenta Monzón.

En los 65 minutos que estuvo en cancha, Monzón fue una pesadilla para la defensa de Chacabuco.

El ex Agricultores se caracteriza por su habilidad para gambetear, su velocidad y por su pegada, que intercedió en el primer gol de la tarde ya que fue el encargado de ejecutar el centro que conectó con la cabeza de Gastón Abaca para poner a San Pedro arriba en el marcador.

Monzón es el goleador de San Pedro en la Copa País con cuatro tantos.

El autor de los tres goles de la serie ante Escobar escuchó por radio los últimos minutos del partido mientras viajaba a terminar para terminar su día laboral y aunque llegó diez minutos tarde, se sincera y afirma que ‘’el esfuerzo vale la pena''.

No es la primera vez que se va antes de tiempo de una cancha por trabajo e incluso recuerda cuando por la tercera fecha del Torneo Apertura, jugando para Agricultores, le hizo un gol a Banfield de tiro libre y se fue en el entretiempo.

‘’El cuerpo técnico me acompaña, no tuvieron problema cuando les planteé la situación, lo único malo es que me tuvieron que sacar'', declara entre risas el delantero sobre el apoyo que le da Franzoia.

Como le pasó en la ida, le puede pasar en la vuelta pero el castrense afirma que va a arreglar para poder jugar porque a Chacabuco va a ir ‘’a lo que nos corresponde''.

El sacrificio que hace Monzón para poder defender el escudo de la Liga Deportiva Sampedrina y cumplir con su trabajo es ‘’muy grande'' pero ‘’está experiencia no sé si la volvemos a vivir, yo me la juego toda''.

San Pedro va en busca por el título a Chacabuco el próximo miércoles.

El 10 está ‘’ilusionado'' y con ‘’muchas ganas de jugar'' y aunque en su trayectoria pasó por el profesionalismo piensa que a esta oportunidad ‘’hay que aprovecharla, la vida pasa, estamos muy bien y tenemos para lograr muchas cosas''.

‘’Yo vivo el fútbol como lo viven todos los que estamos en la selección. Con pasión, con amor y con compromiso'', dice el jugador de 30 años para cerrar la nota.

San Pedro va a buscar el título el próximo miércoles desde las 20.00 en la cancha de 9 de Julio de Chacabuco y ahí va a estar Alejandro Monzón, convencido de estar en el lugar correcto, haciendo lo que más le gusta y con la oportunidad ganarse junto a sus compañeros, un lugar privilegiado en la historia del fútbol sampedrino.