Elsa Romero, abuela de Naiara Durán, la joven que fue asesinada el 13 de agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado cuatro días después en un tambor de 200 litros que flotaba en el río habló en Sin Galera, tras conocerse la sentencia que enfrentarán Francisco Vlaenminck y Daiana Franco.

Las jornadas de juicio tuvieron lugar durante el martes 12 y miércoles 13 de agosto y decenas de testigos pasaron por los Tribunales de San Nicolás.

La sentencia impuesta para de Francisco Vlaeminck fue de prisión perpetua, puesto que fue acusado de femicidio; por su parte, Daiana Franco, recibió una pena de 13 años de prisión por homicidio.

Elsa Romero fue quien denunció la desaparición de Naiara.

“Después de los días que tuve que pasar quedé muy mal. Tuve que escuchar que Naiara estuvo siete horas en agonía, que se podía haber salvado y que le quisieron cortar una de las manos”, expresó Elsa Romero.

Refirió que durante el juicio “el forense dio detalle por detalle” y remarcó en que el cuerpo de la joven había “puñaladas" realizadas "por un hombre y una mujer”.

Explicó que el médico que le practico la autopsia a su nieta confirmó que “ninguna herida fue de muerte” y que ella “se desangró y se ahogó con su propia sangre”.

“Tuvimos que aguantar su soberbia, que nos hicieran caras. No voy a entender nunca lo que quisieron hacer”, dijo.

Respecto de la decisión por parte del Tribunal de absolver a Mario Franco por considerar que las pruebas reunidas en su contra no eran suficientes como para condenarlo —aunque Fiscalía había pedido 6 años de cárcel para él— la mujer mostró su disconformidad y afirmó: “Nada les alcanzó para juzgar que él fue el de la idea del tarro”.

Romero detalló que, en diversas filmaciones, se ven las “siete veces que (Mario) Franco ingresó a la casa, pero no se ve cómo la lleva a Naiara” y que también dialogó con el conductor del flete que realizó la mudanza de los condenados.

“Hablé con el conductor del flete y me dijo que de ninguna manera llevó el cuerpo”, contó Elsa.

Romero destacó la labor de la fiscala María del Valle Viviani y recalcó que “luchó muchísimo con todo” y que le está “muy agradecida por eso”.

“Los niños se encuentran en buen estado”, expresó Elsa, que además confirmó que posee la tenencia previsoria de todos los hijos de su nieta.

“Fui preparada, pero llegó un momento en que no pude más, ellos tenían una frialdad terrible, ella comía caramelos, hablaba con la abogada, miraba y sonreía como haciendo burla”, refirió la abuela de Naiara, que concluyó agradeciendo a todos los que siguieron la causa día a día y acompañaron a su familia en un momento de tanto sufrimiento y dolor.