En medio de la segunda jornada del juicio por el asesinato de Naiara Durán, el Tribunal decidió desalojar la sala de audiencias mientras declaraba el acusado de femicidio Francisco Vlaeminck, a quien le gritaron de todo desde el público.

La segunda jornada del debate estaba tensa desde el comienzo, a dos años exactos del día en que Naiara fue asesinada. Tras la declaración de la hermana de Daiana Franco, la pareja de Vlaeminck también acusada del crimen, esa tensión creció.

Camila Franco vivía en la casa donde aparecieron los rastros de sangre que impulsaron la investigación hacia la acusación contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco. Se mudó tras el crimen y hasta en un principio estuvo involucrada en la causa.

Tras su declaración, fue el turno de la del imputado, que comenzó su relato desde el momento en que conoció a Naiara. La extensión de la narración y las palabras de Vlaeminck encendieron a los allegados de la víctima todo se desmadró.

Tamara Durán, madre de Naiara, pidió al Tribunal salir de la sala para dejar de escuchar lo que declaraba Vlaeminck. El juez que preside le advirtió que si se iba ya no podría volver y ella se quejó.

Detrás, allegados a Naiara comenzaron a gritarle a Francisco Vlaeminck. Lo insultaban y le decían cosas del tipo "mataste a la madre de tu hijo", entre otras, lo que provocó la decisión del Tribunal de desalojar la sala de audiencias.

Así, para el tramo final de la declaración de Vlaeminck y la de la acusada Daiana Franco, así como los alegatos de Fiscalía y Defensa, quienes fueron al juicio, tanto de la familia de Naiara como de los imputados, tuvieron que retirarse.

El Tribunal se tomará los cinco días que tiene prevista la ley para dar a conocer el veredicto, por lo que tras las dos jornadas de juicio habrá que esperar ese lapso para conocer si los acusados son declarados culpables, en cuyo caso les corresponderán penas de prisión perpetua.

