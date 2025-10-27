Elecciones 2025: hubo más de 900 votos nulos en San Pedro
Los votos en blanco se redujeron a un tercio de los que hubo en septiembre. Este domingo debutó en San Pedro la boleta única de papel.
Con el debut de la boleta única de papel, creció en San Pedro la cantidad de votos nulos y se redujo sensiblemente la de votos en blanco.
Según el escrutinio provisorio de la Dirección Nacional Electoral (DNE), con 163 de 164 mesas, los votos nulos fueron 914 en el distrito.
Los blancos, en tanto, sumaron 549. En las elecciones de septiembre, los votos en blanco habían sumado, en la categoría concejales, 1969 voluntades (5,43 $).
Este domingo hubo, además, ocho votos recurridos y siete impugnados, de acuerdo a lo difundido por la DNE.
