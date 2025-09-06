Elecciones 2025: los concursos para participar durante la cobertura especial de La Opinión & Sin Galera
Participá de los dos megaconcursos: el casting de movileros y el desafío “Adiviná y ganá” y podés ganar premios de Lo de Urbano, El Tete, carnicería El Pampa y La Ideal Turismo. Anunciaremos a los ganadores este domingo 7 de septiembre durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025.
La Opinión & Sin Galera preparó dos megaconcursos para premiar a nuestros suscriptores y oyentes este domingo 7 de septiembre durante la cobertura especial de las Elecciones legislativas 2025.
El primero es el casting de movileros, donde estaremos premiando a todos aquellos que envíen sus videos caseros yendo a votar o relatando cualquier situación que quieran como si fuesen periodistas. Lo importante es divertirse.
También tenemos el concurso Adiviná y gana: ¿con cuántos votos metés un concejal? ¿1500 votos?, ¿3 mil votos?, ¿5 mil votos?, ¿20 mil votos? Respondé el número que te parezca y participa.
Los premios incluyen: una picada para 8 personas, de Lo de Urbano, panzottis para 6 personas, de El Tete, asado para 4, de carnicería El Pampa y una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo.
El domingo 7 de septiembre, durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025 en nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, anunciaremos a los ganadores. ¡A estar atentos!
