La Opinión & Sin Galera preparó dos megaconcursos para premiar a nuestros suscriptores y oyentes este domingo 7 de septiembre durante la cobertura especial de las Elecciones legislativas 2025.

Ads

El primero es el casting de movileros, donde estaremos premiando a todos aquellos que envíen sus videos caseros yendo a votar o relatando cualquier situación que quieran como si fuesen periodistas. Lo importante es divertirse.

También tenemos el concurso Adiviná y gana: ¿con cuántos votos metés un concejal? ¿1500 votos?, ¿3 mil votos?, ¿5 mil votos?, ¿20 mil votos? Respondé el número que te parezca y participa.

Ads

Los premios incluyen: una picada para 8 personas, de Lo de Urbano, panzottis para 6 personas, de El Tete, asado para 4, de carnicería El Pampa y una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo.

El domingo 7 de septiembre, durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025 en nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, anunciaremos a los ganadores. ¡A estar atentos!

Ads

Si te suscribís a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link, sumás doble chance para ganar los premios.

Enviá tus respuestas acá:

Elecciones 2025: todos los concursos para participar Adiviná y ganá - Casting de movileros Participá

Puede interesarte