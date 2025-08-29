En La Opinión & Sin Galera organizamos una clase de avivamiento especial para nuestros suscriptores, oyentes y lectores, ¿lo mejor? Va con premio.

Respondé al WhatsApp 3329 479958: ¿con cuántos votos metés un concejal? y participa por una riquísima picada para 8 personas de Lo de Urbano.

¿1500 votos?, ¿3 mil votos?, ¿6 mil votos?, ¿10 mil votos?, ¿30 mil votos? Dejanos tu respuesta y el domingo 7 de septiembre, durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025 en nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, anunciaremos al ganador. ¡A estar atentos!

Enviá tu respuesta acá:

Adiviná y ganá: ¿con cuántos votos metés un concejal? Participá por una picada para 8 de Lo de Urbano Enviar respuesta

Si te suscribís a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link, sumás doble chance para ganar los premios. Podés mandar todos los móviles que quieras. Los vamos a compartir en nuestras redes sociales.

Por otro lado, también podés enviar tu propio móvil en el día de las elecciones ser parte del Casting de Movileros.

Podés ganar una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y panzottis para seis personas de El Tete.

