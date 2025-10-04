La Junta Electoral dio a conocer la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En el caso de los sampedrinos, solo aparecerán los candidatos a diputados, porque senadores elegirán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

La Boleta Única de Papel presenta 15 partidos políticos que competirán por 35 bancas en la Cámara Baja. De izquierda a derecha, aparecen:

Esta es la Boleta Única de Papel que utilizarán los sampedrinos. Solo contendrá a los candidatos a diputados nacionales.

*La Libertad Avanza (Lista 503), con el primer candidato, José Luis Espert.

*Partido Nuevo Buenos Aires (Lista 221), que postula a Santiago Cúneo.

*Liber.Ar (Lista 318), que lleva a María Fernanda Tokumoto Eyler.

*Frente de Izquierda Unidad (Lista 506), con Nicolás Del Caño.

*Frente Patriota Federal (Lista 95), que lleva a Alberto Samid.

*Unión Liberal (Lista 153), con Roberto Cachanosky.

*Fuerza Patria (Lista 507), con Jorge Taiana.

*Coalición Cívica-ARI (47), que postula a Juan Manuel López.

*Proyecto Sur (Lista 305), con el primer candidato Ricardo Alfonsín.

*Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299), con Fernando Burlando.

*Alianza Provincias Unidas (Lista 508), encabezada por Florencio Randazzo.

*Alianza Potencia (Lista 504), con María Eugenia Talerico.

*Alianza Unión Federal (Lista 501), que postula a Fernando Gray.

*Alianza Nuevos Aires (Lista 502), con Sixto Cristiani.

*Movimiento Avanzada Socialista (276), con la primera candidata Manuela Castañeira.

El día del comicio el elector deberá presentarse en la mesa con su DNI. Allí el presidente de mesa le entregará la BUP y un bolígrafo indeleble. Nadie podrá concurrir con una boleta. Solo es válida la que entrega la autoridad.

Luego ingresará al cuarto oscuro, donde deberá marcar en el único casillero por el partido político de su preferencia.

Antes de salir del cuarto oscuro, la boleta deberá ser doblada desde el dorso, para evitar que se vea el voto marcado y finalmente introducirla en la urna.

Existe la salvedad de que si el elector comete un error, puede solicitar una nueva boleta para emitir el sufragio.