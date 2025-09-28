Las elecciones nacionales programadas para el próximo 26 de octubre introducirán un importante cambio en el mecanismo de votación al implementar la Boleta Única de Papel (BUP).

Este nuevo sistema remplazará a las tradicionales boletas sábanas, que solían abarrotar los cuartos oscuros durante el proceso electoral.

La sanción de la Ley 27.781 marca este avance, dejando atrás un modelo de boleta partidaria que se consideraba obsoleta y cuestionable para el recuento de votos.

La BUP ha sido utilizada con éxito en diversas provincias desde hace varios años, demostrando su efectividad y aceptación entre los ciudadanos. Ésta reúne a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos disponibles para la elección, presentando un diseño que facilita la comprensión del elector.

Dividida en columnas verticales por partido y franjas horizontales para cada categoría de cargo electivo, la BUP permitirá que los electores demuestren su preferencia de manera clara y sencilla: al lado de cada nómina se encontrarán con un casillero en blanco, que servirá para marcar con una cruz el voto.

Además, esta disposición posibilitará elegir a senadores y diputados nacionales (en San Pedro solo diputados) de un mismo partido o diferentes, sin necesidad de cortar o solicitar otra boleta. Todo estará incluido en la misma hoja.

