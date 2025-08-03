Elecciones 2025: cambiaron los lugares de votación y podría ocasionar dificultades para los electores
La Junta Electoral de la provincia ha cambiado la ubicación de las mesas en San Pedro. Las nuevas ubicaciones son diferentes a las de 2023 y podría generar inconvenientes si los votantes no están informados. Cada ciudadano deberá consultar su lugar de votación al padrón electoral que está habilitado desde el lunes.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dispuso cambiar la ubicación de las mesas en el partido de San Pedro, por lo cual cada ciudadano deberá consultar el lugar donde estarán situadas para emitir el sufragio.
Desde el lunes está habilitado el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas provinciales que se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre.
Pero, la particularidad esta vez está dada en la ubicación de las mesas, especialmente las de la ciudad. Las mismas difieren respecto a los comicios del año 2023, por lo que se avizoran inconvenientes si los votantes no llegan informados.
Algunos ejemplos de las modificaciones son: los apellidos que comienzan con “A”, que votaban en la Escuela Normal, ahora lo harán en la Escuela Nº 1; los apellidos con “G”, de la Escuela Nº 27 a la Escuela Nº 4; los “L” de la Escuela Nº 11 a la Escuela Nº 43; los “M” de la Escuela Nº 502 a la Escuela Nº 7; los “N”, de la Escuela Nº 7 a la Escuela Normal; entre otros.
La Junta Electoral adoptó esta medida ante la separación de las elecciones provinciales de las nacionales, que a su vez “implicó reorganizar los locales habilitados para votar”. Además, se señaló que se analizó la capacidad de cada escuela y la distribución de electores según el circuito.
Un ejemplo de lo inentendible es pasar la gran masa de electores de la Escuela Normal a la Escuela Nº 1, donde los ambientes son más reducidos.
Será necesario recurrir a https://padron.gba.gob.ar/. Consignando el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), se puede saber el lugar destinado para emitir el voto, el número de mesa y el número de orden que identifica a cada elector.
El 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires los bonaerenses elegirán a representantes del Poder Legislativo: 23 senadores y 46 diputados.
En el caso de los sampedrinos, lo harán por 11 diputados provinciales, nueve concejales y tres consejeros escolares.
