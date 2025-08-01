Voluntarios para autoridades de mesa: últimos días para inscribirse ante la Junta Electoral
El organismo de la provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para quienes deseen ser parte del acto eleccionario del 7 de septiembre como presidente de mesa. Abonarán 40 mil pesos por estar al frente de una mesa y otro monto similar por la capacitación.Hay tiempo hasta el 8 de agosto.
Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires tendrán lugar el 7 de septiembre, separadas de las nacionales, que serán el 26 de octubre.
Para las bonaerenses está abierto el registro para voluntarios que quieran ser autoridad de mesa, quienes percibirán 40 mil pesos por la función que desarrollen este día.
Además, se otorgará un monto adicional de $ 40.000 a aquellos que hayan participado en las actividades de capacitación organizadas por la Junta Electoral bonaerense.
Deben contar entre 18 y 70 años de edad. Para inscribirse como voluntarios, los interesados tienen que comunicarse con la Junta Electoral a través de a: https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/autoridad/index.php o al teléfono: 0800-666-3532.
El plazo es hasta el 8 de agosto. Ese día saldrán las designaciones de las autoridades de cada una de las 38.788 mesas de toda la provincia. De estas, 164 se distribuirán en el distrito de San Pedro, con 56.032 sampedrinos habilitados para votar.
