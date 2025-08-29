Las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre tienen a varios partidos haciendo campaña en las calles de San Pedro, ya sea repartiendo boletas o haciendo sonar sus jingles músicales.

El centro de la ciudad es el más aprovechado por los candidatos que en los últimos días han copado tres de las esquinas de la expeatonal con sus puestos, a menos de diez días de los comicios que definirán nueve bancas en el Concejo Deliberante.

Hechos, La Libertad Avanza yAcuerdo Ciudadano copanla zona céntrica de la ciudad previo a las elecciones.

En las esquinas de Balcarce y Mitre, frente a frente, están los de Mauro Rasio y Martín Rivas.

La gente de Hechos se ubica sobre las puertas de Pardo, con dos personas que reparten boletas en esa zona mientras que Acuerdo Ciudadano está para hacer la misma tarea aunque, en la recorrida que hizo La Opinión por la mañana, no estaba atendiendo nadie. Por la tarde, estuvo el propio Rivas con su megáfono.

Quien más ruido hizo esa mañana fue el puesto de Ariel Rey, en la esquina de Mitre y Obligado. El postulante de La Libertad Avanza, que brilló por su ausencia en el desfile de candidatos organizado por La Opinión & Sin Galera, tiene a los encargados de publicitar su campaña con carteles en el semáforo céntrico y, al igual que sus dos competidores, reparten la boleta, en su caso la violeta, con la que participará de las elecciones.

Lo que ‘’distinguió'' a Rey de los otros aspirantes a una banca en el HCD es que el excandidato a intendente desfiló en una carroza por las calles en horas de la tarde, seguido de varíos vehículos que llevaban una bandera con su nombre.

La fecha de las legislativas está cada vez más cerca y los candidatos siguen con los metódos tradicionales de campaña, que en muchos casos aburren a los vecinos, que pasan de largo y dejan como mensaje que todo les parece “lo mismo”.

