Acuerdo Ciudadano, el partido vecinalista, cuyo primer candidato a concejal es Martín Rivas, cerró su campaña en una presentación que tuvo lugar en una de las salas del Café Wojtyla.

El concejal en ejercicio, que además encabeza la boleta, afirmó que lograron entrar "a las casas de los vecinos" con sus propuestas.

Rivas cerró la campaña con todos los candidatos de la lista.

Refirió que buscarán continuar con la gestión que aportaron en el Concejo Deliberante, para que los "gatitos japoneses del intendente" y la "cobarde oposición" no crean que son sólo "los que hacen los pedidos de informe".

Rivas señaló la campaña de Hechos en nuestra ciudad —lista que encabeza Mauro Rasio— y consideró que no puede ser que “dos pibitos de San Nicolás” que “no tienen idea de lo que es la gestión privada, vengan a decir cómo tenemos que manejar San Pedro".

Además, apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza Ariel Rey y dijo: “Le estamos dando batallas a las grandes corporaciones políticas, veíamos a Santilli y a Ritondo, que deberían estar retirados, abrazando a un candidato que no nos ha podido mirar a los ojos para decirnos qué quiere hacer en el Concejo Deliberante”.

"Nosotros estamos a la altura y les estamos llegando a los vecinos directamente, les vamos a generar trabajo a la gente desde el Concejo Deliberante", concluyó el edil, entre los aplausos de los militantes y candidatos.

