San Pedro vota 2025: así fue la participación de Martín Rivas en La Opinión & Sin Galera
El candidato de Acuerdo Ciudadano tuvo 10 minutos para responder preguntas y plantear sus propuestas camino a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en el programa especial de La Opinión & Sin Galera junto a Nix Stream
Seis de los nueve espacios políticos que competirán el 7 de septiembre participaron de una transmisión en vivo para presentar sus propuestas y responder inquietudes de los vecinos.
La jornada, transmitida por el canal de YouTube de Sin Galera, contó con la participación del estudio móvil de NixStream, emplazado en las puertas de la redacción de La Opinión.
Reunió a candidatos, militantes y ciudadanos que siguieron el debate en persona y a través de YouTube. La Libertad Avanza, Potencia y el Frente Izquierda Unidad no enviaron representantes.
Así fue la participación de Martín Rivas, primer candidato a concejal por el partido vecinalista Acuerdo Ciudadano.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión