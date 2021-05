El Municipio no aplica las restricciones al deporte que impuso el Gobierno provincial

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires publicó este lunes en su Boletín Oficial qué actividades están permitidas en cada fase de su esquema para combatir la pandemia de coronavirus y a la 3, donde está San Pedro, se le añadieron restricciones relevantes en el deporte las cuáles la Municipalidad no aplicará, aun cuando es obligatorio porque no puede obviar disposiciones de un estamento gubernamental superior.

Publicidad

Hoy al mediodía el Gobierno local emitió un comunicado en el que adjuntó el sistema bonaerense con todas las prohibiciones para la tercera etapa y entre ellas están las del deporte. Sobresalen la imposibilidad de practicarlos en espacios cerrados y el funcionamiento de natatorios y gimnasios que no son al aire libre. Sin embargo, aunque son las más importantes, en su relato “detalló” el resto, menos esas. Es decir, oficialmente no manifestó que dichas actividades se tienen que limitar.

Desde que se dieron a conocer las medidas, clubes y propietarios de gimnasios y canchas de alquiler consultaron a la Municipalidad respecto de la vigencia de las mismas y les precisaron que se continuará igual aunque deben ajustar los protocolos sanitarios y garantizar “ventilación natural” en los predios cerrados.

Consultado por La Opinión, el director de Deportes, Mariano Arnal, explicó que la decisión se “habló” en el Gabinete y “enseguida” hubo “acuerdo” respecto de cómo permitir que el deporte continúe desarrollándose en San Pedro, sin tener en cuenta las prohibiciones de Axel Kicillof.

“Se puede en espacios al aire libre o cerrados con amplia ventilación con no más de diez personas. En todos los lugares cerrados y gimnasios vamos a pedir que mejoren la amplia ventilación”, explicó el funcionario que desde que llegó a la cartera siempre se manifestó y gestionó para que el deporte no sufra restricciones teniendo en cuenta que está comprobado que no es motivo de multiplicidad de contagios de COVID-19.

Específicamente sobre los gimnasios, los cuáles aquellos que son cerrados no tienen autorización provincial para abrir, Arnal manifestó: “Muchos gimnasios dependen de la salud mas allá de los económico. El gimnasio para salud está permitido. Los gimnasios que pueden trabajar al aire libre, trabajarán al aire libre. Todos con el 30 % de aforo”.

En síntesis, la realización de actividades deportivas en el distrito continúa de la misma manera porque no se aplican las restricciones provinciales. Sí se buscará que clubes, gimnasios y canchas de alquiler ajusten al máximo el protocolo sanitario adoptado para cada disciplina. De hecho, la semana pasada Arnal recorrió junto al secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, instituciones y complejos privados y admitió que en su mayoría cumplen con las normas. A los que no, les pidieron que “refuercen” las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Una por una, las actividades deportivas que están autorizadas y prohibidas en Fase 3.

Desde este lunes el Gobierno de Axel Kicillof prohíbe la práctica de disciplinas individuales y de conjunto en espacios cerrados. A su vez, sigue vigente la imposibilidad de hacer actividades al aire libre con más de diez personas. Los gimnasios, que hasta la semana pasada trabajaron con 30 % de aforo, y natatorios cerrados no pueden funcionar aun si cuentan con “amplia ventilación natural”.

Tampoco están permitidas las competencias de disciplinas colectivas e individuales y amistosos. Con respecto al funcionamiento de los clubes no se impusieron nuevas medidas y siguen con las mismas normas: deben cerrar a las 20.00 para actividades recreativas y a las 23.00 para las deportivas.

Por último, los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 o con instancias próximas para obtener su plaza, como Brenda Rojas, tienen permiso para entrenar como todos aquellos deportistas que se dedican a disciplinas individuales que son al aire libre.

La determinación del Gobierno local de no respetar las normas impuestas por la Provincia de Buenos Aires ya tiene capítulos previos como cuando semanas atrás autorizó a los comercios de venta de alimentos a funcionar hasta las 23.00 cuando el límite es las 20.00. En ese caso, sí lo manifestó públicamente y fue para favorecer la economía de dicho rubro en el marco de una crisis económica que golpea con fuerza.