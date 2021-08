El Círculo Médico pidió “que la campaña no tape lo importante” y apuntó a Creus

En un duro comunicado, la organización que nuclea a los médicos locales aseguró que no está "en conflicto" con el resto de los actores de la salud local pero apuntó con "algún colega" miembro del Círculo que fue "vicepresidente y secretario". Aunque no lo nombran, el destinatario no puede ser otro que el secretario de Salud y primer precandidato a concejal por el Frente de Todos, Daniel Creus.