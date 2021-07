Creus aseguró que su candidatura “no es testimonial” y que “habrá que buscar un sucesor” para la Secretaría de Salud

El secretario de Salud, Daniel Creus encabeza la lista de precandidatos a concejales por el Frente de Todos que responde al intendente Cecilio Salazar y que completan la joven de La Cámpora Camila Caballero; el sindicalista portuario Matías Franco; la referente del Movimiento Evita Rita Leguizamón; y el presidente del club de Pescadores, Pablo Vlaeminck, en los primeros cinco lugares.

Este martes, en diálogo con Radio Cuarentena, dijo que si su lista cruza las PASO y en las Generales resulta electo concejal hará “lo que Cecilio disponga”, aunque aseguró que asumirá su banca:

Daniel Creus dijo que la suya “no” es una candidatura testimonial y que si accede será concejal: “Habrá que ir buscando un sucesor”, aseguró.

El funcionario dijo que en el Gobierno venían “charlando, si me animaba o no” a ser candidato y recordó que en 2011 encabezó la lista de Carlos Codern en el Frente para la Victoria que perdió las Primarias contra Monfasani. “Siempre tuve una inclinación” política, aseguró.

Sobre su paso por la función pública en 2015, cuando fue secretario de Salud del interregno de Fabio Giovanettoni cuando renunció Guacone, durante dos meses, dijo que “tenía que pedir permiso para mover un pie” y que “ahora es diferente”.

“Cuando Salazar empezó a alinearse con el Gobierno de la provincia, no tuve dudas en acompañarlo”, dijo Creus.

El precandidato a primer concejal por la lista del jefe comunal también analizó el pase del intendente de Juntos por el Cambio al Frente de Todos: “Siempre fue peronista”, señaló y agregó: “Uno de los lemas es que ‘es con todos'”.

Daniel Creus tiene 57 años. Es hijo de padre obrero metalúrgico y madre obrera textil. Su esposa es docente jubilada. Tiene una hija que cumplirá 31 años el 6 de agosto, al otro día que él cumpla 58, de quien ya tiene un nieto y espera otro, y un hijo de 28 que es profesor de Educación Física.

Llegó a San Pedro en el año 1993 y su primer trabajo fue en la clínica Pellegrini, antes de que cierre. Luego trabajó en la clínica San Martín. Miembro del Círculo Médico, de cuya comisión fue integrante dos años, porque “es el medio de facturación”, se definió como un defensor de la salud pública.

“Siempre me gustó y siempre la estudié”, dijo. En 2010 comenzó una maestría en Salud Pública bajo la dirección de Mario Rovere, ahora coordinador de la Escuela de Gobierno en Salud de la provincia de Buenos Aires y que fue viceministro de la Nación ad honorem con Gollan en 2015.

Incluso reveló que uno de los cambios que impulsó cuando asumió, respecto de la gestión de su antecesor, Guillermo Sancho, fue quitar el sello del Círculo Médico de la cartelería de la Secretaría de Salud municipal. “No por nada en particular”, señaló y recordó la tapa de La Opinión con el título “la cuadratura del Círculo” por las prácticas de esa asociación relacionadas con las trabas para los médicos que llegaban a San Pedro para desempeñarse en la ciudad.

El secretario de Salud, Daniel Creus, habló sobre su precandidatura a concejal en la lista de Cecilio Salazar. Foto: La Opinión.

Desde hace un tiempo milita en el denominado Frente Ciudadano Salud con Daniel Gollan y el equipo de Provincia, desde donde se impulsa “un cambio en las políticas de salud” con el Sistema Nacional de Salud Integrado como objetivo.

A ese frente, reveló, había invitado a Sancho a participar. “No políticamente, sino desde salud, a acercarnos a los líderes del movimiento sanitarista del país”, contó.

Sobre sus compañeros de lista, dijo que a la joven de La Cámpora Candelaria Cuscuela la conoce porque “es hija de amigos” y consideró que puede ser “estigmatizante” que se la señale como militante de la agrupación que conduce Máximo Kirchner, así como que a él mismo se lo denomine “kirchnerista”.

“Me quieren devaluar, es peyorativo, yo soy peronista”, advirtió y agregó: “Son prejuicios, mis padres lo tenían con la Junta Coordinadora” Nacional de la UCR que fundó la Juventud Radical en 1968.

Creus defendió la decisión de dejar de publicar los nombres de los fallecidos con coronavirus COVID-19 y lo comparó con la divulgación de identidad de pacientes de otras enfermedades.

“Son datos sensibles, no es necesario la publicación pero sí el registro claro por parte del Municipio”, señaló y agregó que “si la familia lo publica en redes sociales y el periodismo lo quiere levantar, está bien” pero consideró que no es correcto que el Gobierno revele los datos filiatorios.

Por último, consultado respecto de la dieta de los concejales, dijo que no sabe cuánto va a cobrar si asume en la banca. “No tengo idea”, señaló. Sobre si cobraría el máximo posible, como los ediles actuales, indicó: “Lo charlaremos después con los bloques, no tengo idea, según el trabajo, la Ley Orgánica, me tengo que interiorizar”.