La madre de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue asesinado y encontrado en un baño de sangre en una finca de la ruta 191, brindó su testimonio por primera vez en Sin Galera.

Entrevistada por Lilí Berardi, Myriam Elizabeth Jorge Rossati, relató con dolor la situación que atraviesa su familia, de cara al pedido del fiscal Vicente Gómez de elevar la causa a juicio.

"Ella declaró que consumieron hongos el siete, el ocho y el nueve, cosa que es ridícula. El que entiende de hongos sabe que eso no se toma todos los días", indicó la mujer.

Refirió que la familia contrató un médico forense y que los resultados de esa autopsia arrojaron que Marcel tenía "tres heridas mortales incompatibles con la vida".

"Tenía perforado el cuello, la pierna, el estómago y el hígado", detalló Myriam.

La mujer expresó su descontento con el manejo de la causa por parte de la Fiscalía que conduce María del Valle Viviani —quien finalmente fue apartada— y apuntó: "No quería que moviéramos nada, quería que quedara todo como estaba en un principio y no es así".

"El trabajo de la fiscal fue espantoso, no nos avisó, no notificó a nadie, lo mandó a sepultar en seguida", explicó.

La madre de Marcel contó que estaba en permanente contacto con su hijo y que le sorprendió que la acusada, Marisel "Pili" Solís, declarara lo contrario.

"Ella (Solís) declaró que yo lo abandoné a Marcel cuando era chico, todas mentiras, hablaba casi todos los días con él y ella estaba presente", sentenció Myriam.

A esperas de la elevación a juicio de la causa, la familia de Marcel aguarda por la fecha que dispondrá la Justicia para llegar a nuestro país y presenciar el debate.

Solís está acusada de homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena posible en caso de condena es la de presión perpetua y llegará a la fecha con prisión domiciliaria.

Su declaración inicial fue descartada, luego de que los análisis toxicológicos revelaran que ni ella, ni la víctima consumieron hongos alucinógenos durante esa jornada.