Daniel Creus y el cierre de la Clínica San Pedro: “Desde hace más de dos años lo veía venir”

Cerró este miércoles la Clínica San Pedro y el secretario de Salud, Daniel Creus, aseguró que “el sistema público se va a hacer cargo” como habitualmente en situaciones similares: “En 28 años que estoy en San Pedro es la cuarta clínica que cierra y siempre se sostuvo entre lo que queda y el sistema público. Siempre fue así. Queda Coopser que está funcionando adecuadamente y ha contenido bastante la parte de quienes tienen obra social”.

El funcionario, en una entrevista que brindó a La Opinión, admitió que la decisión del Directorio era la que el preveía desde hace un largo tiempo: “Desde hace más de dos años lo veía venir. Siempre fui muy crítico de la situación de la clínica que nunca terminaba de recomponerse y la pandemia la pasó por encima. En esas empresas que no se sostienen a veces hay como una quiebra programada que se puede hacer para ir aterrizando de a poco y no tan bruscamente”.

Trabajadores de la Clínica San Pedro de retención de tareas en el edificio. Foto: La Opinión.

El pediatra discrepó con el miembro del Directorio del sanatorio privado Carlos Colella quien responsabilizó a Pami de la situación porque no pagó la atención a sus pacientes: “No estoy de acuerdo que toda la culpa la tiene Pami, como dijeron. Es cierto que la pandemia los pasó por encima porque los costos de atender Covid-19 son muy altos. Venían flojitos y los terminó de voltear”.

En infraestructura sanitaria, explicó que se pierden “tres camas de terapia intensiva” para pacientes Covid-19 que son las que la Municipalidad alquiló e igual cantidad de respiradores porque en el Hospital no hay “más capacidad física” para ubicarlos. “Habrá que estar ágiles en el movimiento de pacientes para solicitar derivaciones antes que lo requieran. tuvimos conversaciones con Región Sanitaria IV y el Ministerio de Salud en La Plata y nos dieron toda la garantía para derivaciones programadas y de urgencia con el SISA”, explicó.

Hoy la mediodía Creus fue uno de los integrantes del gabinete de Cecilio Salazar que participó de la reunión con los doctores Teresa Tomasiello, Colella y Juan José Nasif. Las autoridades del Directorio les manifestaron que no podían “seguir operativos” porque no contaban con “médicos” e “infraestructura para atender internación”. “Nos dijeron que programáramos el retiro de los pacientes y que la clínica quedaba no funcional. Nosotros tuvimos que retirar los pacientes que teníamos en el sector alquilado”, detalló.

Trabajadores de la Clínica San Pedro permanecen en el sanatorio y quieren mantenerlo operativo. Foto: La Opinión.

El 25 de junio el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, estuvo en San Pedro y en su recorrida por el Hospital se entrevistó con trabajadores de la clínica que le expusieron la problemática que acarreaban. El ministro se comprometió a intervenir para “encontrar una solución y salvar la fuente de trabajo” y esta semana se comunicó con Cecilio Salazar.

“Le dijo que las autoridades de Ioma ya estaban dispuestas a venir a ver la situación. Pero eso no es que el director de Ioma viene con una valija de dinero, la pone arriba de la mesa y se soluciona. Son tratativas”, dijo Creus quien expresó que el martes las autoridades de la Clínica San Pedro les manifestaron que tenían “la llave a disposición” porque el contexto “no daba para más”. Sin embargo, tras prometer una prórroga hasta después del fin de semana largo, hoy les pidieron que “saquen a los pacientes” porque “desde las 20.00” no iba a haber médicos.

Gollan en su recorrida por el Hospital de San Pedro. Foto: La Opinión.

Durante la tarde la Secretaría de Salud trasladó los pacientes internados en la Clínica San Pedro al Hospital y Andar donde se habilitó una segunda sala que fue acondicionada para asistir pacientes con coronavirus: “En todo este tiempo acondicionamos esa sala que estaba muy deteriorada. La pintamos, pusimos calefactores y cielorraso térmico previendo esto. Los médicos clínicos del Hospital que atendían en la Clínica San Pedro van a pasar a atender ahí. Vamos a centralizar la atención en esas manzanas, en el Hospital y Andar”.

Creus reconoció que el sistema público “está con las dificultades de las construcciones en el Hospital” y prevé un “embudo” en la atención de “consultorios externos” y en la Guardia. Aun así, señaló que “la población debe estar tranquila” y espera que “la tercera ola” de Covid-19 no sea “tan fuerte” gracias al operativo de vacunación que continúa en el Club de Jubilados.

“La expectativa es que con esta vacunación tan fluida que está ocurriendo disminuya los casos severos y la mortalidad como pasó en el resto del mundo. Eso debería ocurrir por más que esté la variable Delta porque eso pasó. En otros países no colapsó el sistema de salud y esperamos que eso suceda acá también”, cerró.