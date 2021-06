Clínica San Pedro: Daniel Gollan dijo que va a intervenir para “encontrar una solución y salvar la fuente de trabajo”

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, habló de la crisis que atraviesa la Clínica San Pedro y aseguró que va a intervenir para solucionarlo: “Hablamos con el intendente (N. de R.: Cecilio Salazar) y algunos representantes de trabajadores de la clínica, que son unos 70 trabajadores, y vamos a procurar una solución similar a la que le hemos dado a muchas clínicas”.

“La medida que tomamos desde la obra social de la provincia fue otorgarles un crédito acoplados a los REPRO y ATP, para que puedan seguir subsistiendo. Se hace una especie de contrato donde las partes siguen teniendo un rol”, detalló en la ronda de prensa que brindó este viernes por la tarde en el Hospital en el marco de su recorrida por San Pedro donde también estuvo en la Municipalidad y el vacunatorio del Club de Jubilados.

El martes pasado, en una conferencia de prensa, autoridades de la Clínica San Pedro asumieron la crisis que atraviesa por los costos de pacientes de PAMI y confirmaron que hay tratativas para su venta. Días después, trabajadores del sanatorio dieron a conocer un comunicado en el que responsabilizaron a la obra social de la situación y admitieron que temen por sus puestos laborales.

Gollan explicó que “muchas clínicas” de Buenos Aires “están pasando una mala situación financiera” que arrastran desde 2019 y se agravó por la pandemia de coronavirus a consecuencia de que se dejaron de atender y percibir ingresos por patologías no Covid-19. “Hace días en San Miguel rescatamos una clínica de 200 trabajadores. También en Ensenada y en Temperley. Estamos para salvar las fuentes de trabajo”, expresó.

Por último, Daniel Gollan precisó cómo es la intervención del estado provincial en esos casos: “Se garantiza el financiamiento, la gratuidad completa de la prestaciones y no se le cobra ningún plus a nadie. Lo que es muy importante es que se llega a un acuerdo en el que todas las partes salen beneficiadas y el sistema sanitario no se resiente”.