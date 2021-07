Cerró la Clínica San Pedro: trasladaron los pacientes a terapia intensiva del Hospital y a Andar

Los pacientes que estaban internados en la Clínica San Pedro, que este miércoles anunció su cierre, fueron trasladados en el transcurso de la tarde en ambulancia al Hospital y Andar.

Las dos personas que están con asistencia respiratorio mecánica y permanecían en terapia intensiva del sanatorio privado fueron alojadas en la misma área del nosocomio local. Otros cinco vecinos, que estaban en sala común, las llevaron a Andar, donde funciona un centro de aislamiento y asistencia.

“Tenemos a mi papá en terapia intensiva. Lo mejor que puede pasar en este momento es que mi papá sea trasladado al Hospital para que tenga una mejor atención”, contó a La Opinión el hijo de Domingo Ferreyra, un hombre de 65 años que estaba en la UTI del sanatorio privado, al que ingresó el sábado cuando su cuadro de salud se agravó tras contagiarse coronavirus, y fue derivado.

“El se fue caminando de la casa y en dos días entró a terapia y empezó a empeorar. Nosotros nos comunicamos con Alejandra Montenegro que es la jefa de terapia y no nos da palabras alentadoras, pero nosotros creemos mucho en Dios y sabemos que se va a levantar de esa cama”, agregó el joven.

Mientras se llevaba adelante el operativo de traslado en Belgrano y Quiroga, trabajadores de la Clínica San Pedro permanecían en el edificio con el objetivo de mantenerlo operativo y sostener sus puestos laborales, aunque hoy están en retención de tareas en reclamo a la deuda que el Directorio mantiene con ellos.

Trabajadores de la Clínica San Pedro en el interior del edificio, en retención de tareas. Foto: La Opinión.

A su vez, mantuvieron una reunión con la delegada local del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, quien confirmó que el jueves a las 11.00 habrá una audiencia: “Vamos a tener una audiencia con el gremio y las autoridades de la clínica para que ellos marquen una postura respecto a la situación que plantean verbalmente y los empleados puedan plantear su estrategia de defensa”.

Hoy al mediodía las autoridades del Directorio Teresa Tomasiello, Carlos Colella y Juan José Nasif informaron el cierre de la clínica a los empleados luego de la reunión que mantuvieron en la Municipalidad con funcionarios del Gobierno de Cecilio Salazar a quienes también les manifestaron la decisión.

Colella responsabilizó a Pami: “En la Municipalidad explicamos que vamos a cerrar la clínica, ya no estamos operativos. Es responsabilidad de Pami, tenía la responsabilidad de pagarnos y no nos pagó, se tienen que hacer cargo. No podemos atender en las condiciones que Pami nos pone. Desde el 2019 no cobramos. Yo personalmente responsabilizo a Pami de esto, es una mala práctica. Si nos hubiera pagado por atención de pacientes de Covid-19 esto no estaría pasando”.

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en San Pedro, Nilda Iglesias, manifestó que “la gente está mal” y es “un balde de agua fría”. “Para mí siempre estuvo mal administrada la clínica. No se hacen responsables de los sueldos de la gente. Tienen cero empatía. Van a presentar quiebra y hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo”, añadió.

Iglesias analizó que el problema “no viene de ahora” sino desde “hace muchos años” y apuntó a las autoridades del Directorio: “Ellos contribuyeron a que esto fuera posible ahora. Esto no es para rifar, ni para rematar, ni para regalar. 70 familias, más ellos, se han quedado afuera olímpicamente y se han lavado las manos”.