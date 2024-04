Los socios de la cooperativa Nuestro Sueño votarán el 6 de abril los pasos a seguir respecto de la obra de las 89 viviendas que se construyen en sus terrenos a través de un programa del Gobierno nacional similar al de las 84 viviendas de Villa Depietri.

Al igual que ese barrio, Nuestro Sueño tiene la obra "neutralizada" por la cooperativa Grupo Alfa —o por la 8 de Diciembre, que aparece como ganadora da la licitación—, es decir paralizada desde el año pasado y sin novedades de que vaya a ser retomada.

El Consejo de Administración de Nuestro Sueño dispuso una serie de opciones entre las que los socios deberán elegir al momento de la votación para definir cómo avanzar, ante el riesgo que implica tener la obra paralizada.

Así lo decidieron en la última reunión, que Inés Mario, secretaria de la cooperativa, anunció en Sin Galera tendría lugar el 30 de marzo para que cada socio pueda “decidir qué es lo que quiere para su casa”.

En la reunión, quienes conducen la cooperativa pretendían que los socios votaran, pero hubo una moción para posponer en ese momento la votación.

Los socios quieren "ver al avance de obra antes de tomar la decisión".

Las opciones entre las que deberán elegir contemplan varias alternativas para que los socios decidan qué hacer frente al panorama actual. Nuestro Sueño es propietaria de los terrenos donde se erige la obra, puesta en marcha por administración municipal con recursos del Estado nacional.

La primera opción es exigir al Municipio la devolución del terreno para que cada socio finalice la construcción por sus propios medios, es decir la continuidad individual de la obra a partir de lo construido hasta el momento por la empresa ALFA.

Esta alternativa tiene algunos aspectos dudosos. Por un lado, el Concejo Deliberante no aprobó todavía esa cesión de terrenos, cuyo proyecto fue enviado el 15 de diciembre, muchos meses después de iniciada la obra y cuando ya estaba paralizada.

Por otro lado, la obra no fue "abandonada" respecto de su adjudicación sino "neutralizada", porque la empresa sigue a cargo pero no trabaja en reclamo de pagos adeudados y redeterminación de precios para continuar. Si esto es cierto o no, nadie lo sabe. No hay información sobre los pagos y certificaciones. La única documentación es un decreto que da por sentado que a octubre de 2023 se había ejecutado casi un 40% de la obra.

La segunda opción es "esperar tres meses" y en caso de que el Gobierno no retome las tareas exigir entonces la devolución del terreno para finalizar la construcción de manera individual y cada uno por sus propios medios.

La tercera es esperar tres meses y si el Estado no continúa la obra, "contratar en conjunto una empresa constructora" para que se haga cargo de finalizar las 89 viviendas.

La cuarta opción es que si pasados esos 90 días de espera no hay novedades del Gobierno, contratar de manera individual a la cooperativa Grupo Alfa para que finalice las tareas. A la luz de lo acontecido en las 84 viviendas parece la opción más riesgosa ya que en estos tiempos los materiales acopiados y los trabajadores iban desde una a otra obra como si fuesen de una misma empresa.

La quinta implica que luego del compás de espera de tres meses los socios queden liberados para "ceder a socio suplente el lote de acuerdo" en los términos en los que establece la cooperativa que puede hacerse esa cesión. Una práctica que Nuestro Sueño ya utilizó en su primera etapa cuando financiaba en cuotas lotes que fueron cambiando de titulares y aprobados en asambleas.

En los próximos días, La Opinión dará a conocer varios de esos casos en los que hasta hoy, no han podido escriturar sus propiedades.