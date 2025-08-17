La selección de San Pedro se consagró campeón de la región bonaerense pampeana norte el miércoles por la noche en Chacabuco, al vencer al equipo local por 1 a 0.

El combinado dirigido por Andrés Franzoia cerró de una gran forma esta primera instancia de la Copa País, yendo de menos a más y ganando confianza partido a partido.

La travesía sampedrina comenzó el 4 de junio cuando recibió a Pergamino en el Estadio Municipal por la primera fecha de la zona 2. Aquella tarde, San Pedro se impuso 3 a 1 con goles de Franciso Ramis, Alejandro Monzón y Santiago Rodríguez.

La primera formación de San Pedro en la Copa País.

Una semana más tarde, en Junín, el Rojinegro empató 2 a 2 ante el seleccionado local. Esa noche se había puesto en ventaja gracias a Gastón Abaca y Juan Martín Vellón, pero con un hombre menos por la expulsión de Baéz Corradi, los sampedrinos no pudieron aguantar la ventaja.

En la tercera fecha caería por primera y única vez en el certamen ante Chacabuco, su rival en la final, como visitante. Esa noche, San Pedro comenzaría ganando con un tanto de Gastón Abaca, pero el local revirtió la historia y se llevó el triunfo por 3 a 1.

Andrés Franzoia logró salir campeón en su primera experiencia como entrenador.

La segunda ronda comenzaría con otro empate, esta vez en Pergamino. Ramis habia abierto el marcador para el seleccionado local pero con un gol en contra, los pergaminenses le sacarían los tres puntos a los sampedrinos.

San Pedro logró quedarse con el título de la Copa País.

En los ultimos dos encuentros de la fase de grupos, el combinado fue local y logró dos triunfos que lo depositaron en semifinales. El primero ante Junín por 2 a 0 con goles de Abaca y Baéz Corradi para cerrar con el mismo resultado ante Chacabuco, con anotaciones de Nicolás Valles y Santiago Rodríguez.

En la siguiente instancia, el rival sería el seleccionado de la Liga Escobarense. En el partido de ida, disputado en el Estadio Municipal, San Pedro ganó 2 a 0 con un doblete de Alejandro Monzón, mientras que en la vuelta como visitante también vencería a Escobar por 1 a 0, con Monzón nuevamente como autor del único tanto.

En la final volvió a cruzarse con la selección de la Liga Deportiva de Chacabuco. La serie comenzó en nuestra ciudad, donde los dirigidos por Andrés Franzoia hicieron la diferencia y consiguiron una ventaja de 2 a 0 de cara a la vuelta, gracias a los tantos de Abaca y de Joaquín Biain.

El seleccionado ganó siete de los diez partidos que jugó.

En la noche de este miércoles, el combinado volvió a hacer los deberes, y con gol de Gastón García, venció a los chacabuquenses a domicilio por 1 a 0.

En total, los de Franzoia disputaron diez partidos de los cuales ganaron siete, empataron dos y perdieron el restante. Convirtió 16 goles y recibió 7, con la particularidad de que ninguno de ellos fue en la fase final.

Sus goleadores fueron Gastón Abaca y Alejandro Monzón, con cuatro tantos cada uno. Al igual que en la primera fase, Gastón García fue el único jugador que disputó todos los minutos posibles.

Los dirigidos por Franzoia llevaron el nombre de San Pedro a lo más alto.

El combinado ahora debera esperar que le depara la organización del torneo, que en su reglamento dice que debe afrontar una etapa regional ante el campeón de otra zona, pero aun no hay información oficial del futuro del combinado en el certamen.