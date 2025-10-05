El seleccionado sampedrino estuvo cerca de escribir otra página en la historia grande del fútbol local pero en los penales la suerte se jugó para el lado de General Alvear, que se metió en semifinales.

El equipo dirigido por Andrés Franzoia se despidió bajo una lluvia de aplausos del Estadio Municipal, que recibió a mil sampedrinos en la primaveral tarde del miércoles y que siempre lo vio ganar a lo largo de la Copa País, ya que venció en los seis partidos que disputo como local.

Mil sampedrinos se acercaron a apoyar a la selección.

Los números no cambiaron mucho con respecto a la etapa regional, de la cual fue campeón, y cerró su participación con ocho triunfos, dos empates y dos derrotas en doce partidos jugados. En total, anotó 17 goles y recibió 9.

Gastón Abaca y Alejandro Monzón fueron los goleadores del elenco sampedrino con cuatro tantos cada uno, Santiago Rodríguez los siguió con tres anotaciones. Francisco Ramis y Joaquín Biain convirtieron en dos oportunidades mientras que Gastón García, Ezequiel Báez Corradi y Nicolás Valles pusieron una vez su nombre en el marcador.

Otra de las claves en la campaña fue Emiliano Piri que dejó su valla invicta en siete partidos, siendo el arquero que más veces lo consiguió en la competición.

El único jugador en sumar todos los minutos posibles fue el ya mencionado Gastón García, que fue titular en todos los partidos disputados y nunca fue reemplazado por Franzoia.

El selecionado despertó fanatismo en chicos y grandes.

La imagen dada ante General Alvear fue la muestra de actitud que esperaba ver la gente que se acercó a ver el partido, con un plantel que nunca dejó de insistir, soñando hasta el último segundo con meterse entre los mejores cuatro del país y que cambió aquellas incertidumbres del inicio de este proceso por el reconocimiento de toda ciudad.

