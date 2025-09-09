Este domingo 7 de septiembre durante la cobertura especial de las Elecciones 2025 en La Opinión & Sin Galera premiamos a los sampedrinos que se animaron y enviaron su propio móvil yendo a votar o desde el lugar que prefieran para participar del Casting de movileros.

Muchísimas personas se sumaron y compartieron sus móviles al WhatsApp 3329 479958 para participar del concurso y a su vez, ser parte de la transmisión a través de nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi.

La primera ganadora fue Juliana Olivera que compartió un móvil de casi cinco minutos recorriendo la escuela Normal durante la jornada electoral y entrevistado a los presidentes de mesas, vocales y fiscales. Por su buena onda se llevó la riquísima picada para 8 personas de Lo de Urbano.

El segundo participante en ganar fue Pablo Caldentey que se llevó unos panzottis para 6 personas de El Tete, tras grabar su móvil cuando fue a votar en la escuela San Francisco de Asís.

Finalmente, el tercer ganador fue Marcelo Sánchez que grabó su propio móvil desde el cuarto oscuro de la escuela 501, y sé llevó el puff de Rey Dubini Remates para disfrutar en el living de su casa.

¡Felicidades y muchas gracias a todos por participar! Reviví en nuestro canal de YouTube la transmisión especial de casi de 12 horas que La Opinión & Sin Galera llevó a cabo de las Elecciones legislativas 2025.

