Alrededor de las 16.30 de este jueves, los buzos especializados que trabajaban en el riacho San Pedro frente al Paseo Público en la búsqueda del joven Lisandro Romero, de 17 años, que desapereció en el río 24 horas antes, hallaron un cuerpo.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de donde los amigos de Lisandro informaron que se había sumergido y ahora resta que los familiares del joven confirmen si, como se sospecha, el cuerpo encontrado bajo el agua es el de él.

Prefectura se dirigía hacia el Puerto para el reconocimiento y posterior entrega del cuerpo a la Justicia para el traslado a la morgue judicial, donde deberán practicarle la autopsia de rigor.

Además de los buzos de Campana, en el lugar estaba personal de Primeros Auxilios Emocionales de Bomberos para acompañar a la familia y a las docentes de la escuela 502, donde cursaba el adolescente, presentes la zona. También había profesionales de la Dirección de Salud Mental.

Lisandro Romero fue a pescar con dos amigos, compañeros de la escuela especial 502. Estaban en la zona del antiguo muelle del Paseo Público. Él y otro de los chicos se tiraron al río.

Un guardavidas que practicaba calistenia en esa zona se arrojó al agua para rescatar al amigo de Lisandro, que pedía ayuda, pero nunca lo vio a él porque ya estaba sumergido en el riacho.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 trasladó al joven que rescató el guardavidas y su compañero que aguardaba en la orilla al Hospital.

