Personal de Prefectura Naval Argentina, con seis buzos especializados que llegaron desde Campana, continuaban este jueves por la tarde con las tareas de búsqueda del joven Lisandro Romero, de 17 años, desaparecido en el riacho frente al Paseo Público.

Ads

Con un gomón y el guardacostas, los buzos trabajan en San Pedro desde las primeras horas de luz del día tanto en la zona en la que se arrojó al agua Lisandro como río arriba y río abajo, en procura de dar con su cuerpo.

Además de los buzos de Campana, en el lugar estaba personal de Primeros Auxilios Emocionales de Bomberos para acompañar a la familia y a las docentes de la escuela 502, donde cursaba el adolescente, presentes la zona. También había profesionales de la Dirección de Salud Mental.

Ads

El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, informó a La Opinión que “estas son horas clave, cruciales” para la búsqueda y que las tareas de rastrillajes se extenderían hasta que haya luz solar, si no hallaban antes el cuerpo del joven.

La búsqueda fue reanudada este jueves cuando amaneció.

Lisandro Romero fue a pescar con dos amigos, compañeros de la escuela especial 502. Estaban en la zona del antiguo muelle del Paseo Público. Él y otro de los chicos se tiraron al río.

Ads

Un guardavidas que practicaba calistenia en esa zona se arrojó al agua para rescatar al amigo de Lisandro, que pedía ayuda, pero nunca lo vio a él porque ya estaba sumergido en el riacho.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 trasladó al joven que rescató el guardavidas y su compañero que aguardaba en la orilla al Hospital.

Puede interesarte