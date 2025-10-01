Personal de la Prefectura Naval Argentina buscaba en el riacho San Pedro a un joven de 17 años que se arrojó al río junto a un amigo, que fue rescatado, y no emergió a la superficie.

Era un grupo de tres adolescentes que habían ido a pescar al Paseo Público en inmediaciones del antiguo muelle. Dos de ellos se arrojaron al agua y tuvieron dificultades para nadar.

Policía y el Same estaban en el lugar.

Un joven que es guardavidas y practicaba calistenia en la zona vio la situación y se tiró al ríacho para ayudar.

Logró rescatar a uno de los muchachos, que fue trasladado al Hospital por una ambulancia del Same 107 junto al amigo que estaba en la orilla.

El otro no emergió y Prefectura inició su búsqueda con un bote en la zona donde se produjo el hecho y río abajo, mientras la policía custodiaba la zona.

Prefectura buscaba al joven río abajo.

También arribaron docentes de la escuela especial 502, puesto que los jóvenes son estudiantes de ese establecimiento educativo. Luego la policía contactó a sus familiares, que se acercaron para seguir las alternativas de la búsqueda.

El hecho ocurrió este miércoles antes de las 16.00. Inmediatamente, fueron convocados Prefectura, Policía y el Servicio de Emergencias Same 107, mientras procuraban contactar a las familias de los chicos.

Las embarcaciones de Prefectura trabajaban en la zona.

