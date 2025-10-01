Prefectura busca a un joven que se tiró al río en el Paseo Público junto a un amigo, que fue rescatado
Pescaban en la zona del antiguo muelle y se arrojaron al agua. Un guardavidas que practicaba calistenia en inmediaciones los socorrió. Un muchacho fue trasladado al Hospital por el Same 107 junto a otro amigo que estaba en la orilla y Prefectura buscaba a un tercero, que no emergió.
Personal de la Prefectura Naval Argentina buscaba en el riacho San Pedro a un joven de 17 años que se arrojó al río junto a un amigo, que fue rescatado, y no emergió a la superficie.
Era un grupo de tres adolescentes que habían ido a pescar al Paseo Público en inmediaciones del antiguo muelle. Dos de ellos se arrojaron al agua y tuvieron dificultades para nadar.
Un joven que es guardavidas y practicaba calistenia en la zona vio la situación y se tiró al ríacho para ayudar.
Logró rescatar a uno de los muchachos, que fue trasladado al Hospital por una ambulancia del Same 107 junto al amigo que estaba en la orilla.
El otro no emergió y Prefectura inició su búsqueda con un bote en la zona donde se produjo el hecho y río abajo, mientras la policía custodiaba la zona.
También arribaron docentes de la escuela especial 502, puesto que los jóvenes son estudiantes de ese establecimiento educativo. Luego la policía contactó a sus familiares, que se acercaron para seguir las alternativas de la búsqueda.
El hecho ocurrió este miércoles antes de las 16.00. Inmediatamente, fueron convocados Prefectura, Policía y el Servicio de Emergencias Same 107, mientras procuraban contactar a las familias de los chicos.
