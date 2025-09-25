Este miércoles por la tarde personal policial detuvo en la vía pública, en la zona de Ayacucho al 1500, a un hombre de 40 años identificado como Juan Martín Roldán, a quien la Justicia ordenó trasladar a la cárcel para que cumpla una condena de 8 años por abuso sexual infantil.

Roldán fue condenado por abusar de manera reiterada de una nieta de quien en 2017 era su pareja, a la que sometió sexualmente en diversas oportunidades, cuando quedaba bajo su guarda en momentos en que la abuela de la víctima se iba a trabajar.

La denuncia la radicó la madre de la nena en 2020, cuando ella le contó el calvario que había vivido, "cada vez que él tomaba fernet", según consta en la causa penal que resolvió el Tribunal en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás.

Nunca se había animado a contar. Ante cada abuso, él le decía que iba a matar a la madre y a los hermanos si le contaba a alguien. Un día se animó y le dijo a un amigo y luego a su madre.

La declaración en cámara Gesell fue contundente y no dejó dudas sobre las huellas que los abusos dejaron en la psiquis de la víctima. Su relato fue preciso, detallado y terrible.

Incluso en su declaración dijo que pensaba que su abuela "se iba a propósito", acaso para dejarla sola con el abusador.

Al primero que le contó fue a su papá, aunque a medias. Ello provocó una violenta pelea que separaron los vecinos del barrio.

A los 13, finalmente, le dijo a su madre y radicaron la denuncia. Antes se lo había contado a un amigo, que la alentó a revelar todo para que se haga justicia.

En su defensa, el imputado negó todo y dijo que nunca estuvo solo con la nena. Aceptó someterse al juicio de trámite abreviado y fue condenado a 8 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado reiterado.