"Con los niños, no": convocan a protestar en la Comisaría por los casos de abuso sexual
Familiares y allegados a las personas que radicaron denuncia contra un hombre de 40 años que el sábado fue descubierto en pleno acto por la hermana de una nena de 12 años convocaron a la manifestación, que será a las 17.30 de este jueves.
Este jueves a las 17.30 habrá una manifestación frente a la Comisaría local en el marco de los casos de abuso sexual infantil denunciados en los últimos días.
Familiares y allegados a las víctimas convocaron para esa hora en las puertas de la dependencia policial local para hacer escuchar su reclamo a la Justicia, bajo la consigna "Con los niños, no".
"Queremos que nos escuchen. Sabemos dónde está el tipo, él anda muy bien y los niños están sufriendo. Con los niños, no", dijo a La Opinión una de las mujeres que convoca a la protesta.
"Queremos que se haga justicia, que escuchen a los familiares, que este tipo no esté libre, estamos sufriendo y los chicos, también", aseguró.
El sábado por la noche, la hermana de una chica de 12 años denunció que al llegar a la casa de su madre encontró a su padrastro desnudo y en situación de abuso con la nena.
El acusado escapó de la escena y tras la denuncia penal, la DDI lo buscó para notificarlo, aunque sin orden de detención por parte de la Justicia, de acuerdo al devenir de la causa.
El lunes, dos nuevas denuncias fueron radicadas contra el mismo sujeto por situaciones similares: abusos sexuales intrafamiliares cometidos contra menores de edad.
