Este domingo 7 de septiembre durante la cobertura especial de las Elecciones 2025 en La Opinión & Sin Galera organizamos un concurso de adivinanzas para que los oyentes y suscriptores respondan: ¿con cuántos votos metés un concejal?

Muchos sampedrinos se sumaron y enviaron sus respuestas al WhatsApp 3329 479958 para participar por un asado para 4 personas de carnicería El Pampa.

Algunas de las respuestas de los participantes fueron: “Hola gente, para mi se necesita 1.200 votos para acceder a una banca”, escribió Nelson. “Se necesita para un concejal en San Pedro 4.600 Votos”, dijo Héctor.

”Con las pocas ganas de ir a votar creería que esta vez un concejal necesitaría entre 2 mil y 3 mil votantes", indicó Sandra.

Finalmente, la respuesta ganadora fue la de José Manuel Camarasa que respondió: "Hola, por padrón votan 6.200 y si vota un 65% será necesario unos 4.030 votos".

Su respuesta fue la más cercana al porcentaje correcto de 3.766 votos que fue la cantidad que necesitaron los candidatos para ocupar una banca en el Honorable Concejo Deliberante durante estas elecciones, donde votaron 35.867 electores de los 56.032 personas habilitados.

¡Felicidades para José Manuel y muchas gracias a todos por participar! Reviví en nuestro canal de YouTube la transmisión especial de casi de 12 horas que La Opinión & Sin Galera llevó a cabo de las Elecciones legislativas 2025.

