Brenda Rojas era una de las seleccionadas para participar de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo (JADAR) en Rosario.

La palista de la Cooperativa Las Canaletas fue la mejor clasificada de la provincia en el selectivo nacional y en el Campeonato Argentino, por lo que deportivamente era más que apta para participar de la cita que tendrá lugar en septiembre.

El viernes por la noche, Rojas mediante un posteo en sus redes sociales, sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de que fue ‘’excluida de la delegación que representará a la provincia de Buenos Aires en los Juegos JADAR 2025''.

‘’Hoy me toca hablar desde el dolor y la impotencia. Fui excluida de la delegación que representará a la provincia de Buenos Aires en los Juegos JADAR 2025, a pesar de haber sido la mejor posicionada de la provincia en el selectivo nacional y en el Campeonato Argentino. Es decir: clasifiqué por mérito deportivo, pero no me dieron lugar'', enuncian los primeros renglones del comunicado de la palista.