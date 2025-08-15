La oposición no logró aprobar en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución presentado por la UCR para pedirle al Gobierno municipal que repare de manera urgente el camión desobstructor de Servicios Sanitarios, fuera de servicio desde hace tiempo por averías en el motor.

Los concejales del oficialismo que responden al intendente Cecilio Salazar hicieron valer su mayoría y votaron en contra, tal como habían hecho en la sesión pasada con un pedido de informe del concejal Martín Rivas relacionado con el mismo tema.

El edil Matías Franco, que preside la comisión de Servicios Públicos, fue el vocero de la bancada de Fuerza Patria. Aseguró que "en breve se va a solucionar", porque así se lo dijeron desde el Gobierno.

"No es fácil, por algunos trámites burocráticos que son lógicos de la gestión administrativa se ha demorado un poco el arreglo del camión", dijo Franco.

Lo que no dijo es que el desobstructor lleva nueve meses parado y que la reparación no llega porque no hay fondos, que es lo que dicen en el área de Servicios Sanitarios a quien quiera preguntarles.

"El Ejecutivo no se desligó del tema, gracias a las gestiones del intendente en Provincia pudimos contar con el servicio de un camión. El Ejecutivo está en tema, seguramente en breve se solucionará el problema", dijo el edil.

Tras describir la situación que llevó a presentar el expediente, el concejal radical Hugo Binimelis preguntó si el voto de rechazo del oficialismo era "en contra de que se repare el camión, porque eso pide el proyecto".

"Más allá de cómo salga la votación, el más preocupado es el Ejecutivo. Es una obligación del Ejecutivo arreglarlo y prestar el servicio como corresponde", dijo Matías Franco.

Antes de que el presidente del HCD Pablo Vlaeminck hiciera uso de su voto doble para desempatar y sellar el destino de rechazo del proyecto, el concejal Rivas apuntó al intendente por el tema.

"Lamento que sigamos con el dijo que me dijo que va a estar bien, no alcanza para los vecinos que la están pasando mal", dijo y disparó: "Puedo decir que esto por ahí empieza a mermar desde el 2027 en adelante. Cuando el salazarismo deje el gobierno quizás va a haber menos cagadas".