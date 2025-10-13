Una presentación de los accionistas de la clínica San Pedro para hacer frente al reclamo indemnizatorio de la empleada cuyo caso derivó en el remate del edificio podría dejar sin efecto la subasta que comenzó el 29 de septiembre y que tiene fecha de finalización para este lunes.

Los dueños de la empresa se presentaron la semana pasada ante el Tribunal Laboral 3 para ofrecer pagar la deuda por indemnización de la trabajadora que logró, con el estudio jurídico Casini & Asociados, llevar su caso a la instancia de remate judicial de bienes para cobrar.

El Juzgado podría expedirse en el transcurso de esta semana, informó a La Opinión el abogado José María Vellani, que lleva adelante el expediente. En caso de que acepte que los accionistas paguen, la subasta devendrá abstracta y quedará sin efecto.

Aun así, tanto en todos los tribunales laborales de San Nicolás tramitan una gran cantidad de causas contra la clínica San Pedro por reclamos indemnizatorios que podrían derivar en nuevos planteos de remate, a menos que la empresa decida pagar los montos de todas esas indemnizaciones.

Por otro lado, la clínica enfrenta demandas civiles de proveedores de insumos y de profesionales por falta de pago, lo que complejiza aún más la situación de la empresa.

La subasta terminaba este lunes a las 10.00 de la mañana, pero se extendió porque seguían las ofertas. La última fue la número 69, por 372.415.058,40 pesos y habilitaba el tramo siguiente, por más de 376,5 millones. Finalmente, cerró en 452.822.855,10 pesos.

"Hasta el momento los jueces no resolvieron si suspenderla o no", dijo Vellani a La Opinión y agregó que luego del mediodía, cuando vencía un plazo de traslado que hizo el Tribunal, podrían intimar a l clínica a que pague.

Hasta ahora, en los más de tres años que lleva en trámite la causa que derivó en el remate, los accionistas nunca habían respondido las intimaciones y la Justicia los declaró en rebeldía, tal como ocurrió en otros expedientes en distintos juzgados.

