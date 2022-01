Central Córdoba anunció que vuelve a competir en la Liga Sampedrina en la primera reunión del año

El lunes por la noche se llevó a cabo en el salón Pedro Barri de la Liga Sampedrina (LDS) la primera reunión ordinaria de delegados en la que lo más saliente fue el anuncio de Central Córdoba que volverá a competir en los campeonatos tras dos años y en la máxima categoría lo hará en Primera A porque en septiembre de 2019 le ganó la Promoción a Las Palmeras.

El Lobo participó del encuentro y designó a Luis Caramún, el director de Tránsito de la Municipalidad y reconocido vecino de la localidad, como delegado. “Armamos una subcomisión y estamos preparando la cancha. Es un grupo de gente de Santa Lucía, con exjugadores y colaboradores de siempre”, comentó el funcionario a La Opinión.

A su vez, explicó que todavía no saben con cuántas categoría participarán porque no iniciaron los entrenamientos y desconocen cuántos jugadores se presentarán: “Si no podemos presentar todas las divisiones, vamos a pedir una excepción para ir formándonos. Hay jugadores que se fueron y están en otros equipos, chicos que dejaron de jugar. El tema es rearmarse y empezar a competir, después los chicos se van a ir sumando”.

Una formación de Central Córdoba en 2019. Foto: La Opinión.

Como en 2021 Central Córdoba no compitió, Las Palmeras solicitó formalmente su plaza para jugar en Primera A aduciendo que fue quien perdió la Promoción. Confirmada la incursión, se esfumó el anhelo del elenco de Río Tala que tendrá que buscar el ascenso en la B frente a Agricultores, La Roca, Fundición, Portela, América, Defensores Unidos, San Roque y Alsina.

En la elite, el Lobo tendrá como rivales a Paraná, Mitre, Banfield, Sportivo, Atlético, Independencia, General San Martín y Rivadavia.

La última vez que jugó un partido oficial en la LDS fue a principios de 2020 en la primera fecha del Torneo Preparación, que sólo tuvo una jornada porque después se frenó y canceló por la pandemia de coronavirus. Aquella vez empató 2 a 2 como local frente a La Roca con dos goles de Brian Montenegro, actualmente en Sportivo Baradero con quien está jugando el Torneo Regional Federal Amateur 2021/22.

En la reunión participaron representantes de casi todos los clubes afiliados que participan de los certámenes de fútbol. Se ausentaron La Roca, Fundición, Sportivo y Portela. Se repasaron los resultados de la primera fecha del Torneo de Clubes 2022 de Federación Norte y se anunció el cronograma de partidos para la segunda.

Sin temas de relevancia a tratar, se pidió a las entidades que propongan candidatos para el Tribunal de Penas y los años que abarcarán las divisiones quinta, cuarta, tercera y segunda esta temporada. También, se informó que se incrementó el servicio de la Policía Bonaerense para brindar seguridad en las canchas.