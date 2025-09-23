En La Opinión & Sin Galera decidimos continuar con el casting de movileros para seguir premiando a los sampedrinos que se animen a enviar sus propios móviles.

En esta ocasión, Claudio, un vecino de La Tosquera, grabó un video para mostrar la situación que viven los vecinos que residen en zonas cercanas al basural, tras la falta de mantenimiento debido a una deuda que la Municipalidad tiene con la empresa encargada de esa tarea.

La situación en la que se encuentra el basural a cielo abierto de San Pedro durante el último tiempo.

“Una vergüenza que tiren toda la mugre, que no pueda pasar la gente. Miren si el Municipio se hace cargo. Es una vergüenza que la gente tenga que estar viviendo así”, señaló en su móvil.

Si vos también querés participar enviá un video al WhatsApp 329 479958. El móvil puede ser un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.

Además, todos los móviles compiten por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.

¡A estar atentos y a participar!

