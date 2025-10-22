Un vecino de la zona del basural reportó: “Así estamos con el humo del basural desde ayer a la 1 de la tarde. Tenemos un bebé recién nacido y no aguantamos con el humo”. Por su parte, otra vecina consultó: ¿No saben porque está prendido el basural? Hace dos noches que no se puede dormir en la zona".

