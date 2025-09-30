Tras vencer al oficialismo en las elecciones legislativas, el concejal electo por La Libertad Avanza Ariel Rey prepara su desembarco en el Concejo Deliberante, donde aspira a liderar un espacio opositor capaz de ganar la intendencia en 2027.

El sábado, en Sin Galera, el referente de la oposición aseguró que en el marco del "cambio que necesita San Pedro", considera que está "a la altura" para "liderar ese espacio" en los próximos dos años.

"Nuestro proyecto de poder siempre estuvo anclado al cambio que necesita San Pedro, si me toca ser (candidato a intendente) lo voy a ser, nosotros arrancamos a trabajar para ese cambio", sostuvo.

Ariel Rey habló con Lilí Berardi en Sin Galera.

Rey se refirió a la rosca por las autoridades del Concejo que reveló La Opinión en la última semana y consideró que si bien "queda mucho tiempo por delante" para el 10 de diciembre, "es algo que obviamente se empieza a hablar y a tratar".

"Es la primera vez que el Ejecutivo se encuentra sin mayoría, va a tener que sentarse a negociar, y eso es importante", destacó el concejal que encabezó la lista que representó al presidente Javier Milei en San Pedro y que obtuvo cuatro bancas, con Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso electos junto a él.

"No espero demasiado del Ejecutivo, no confío en el Ejecutivo", dijo Ariel Rey.

"En principio, los números indican que (el intendente) perdió la mayoría. Después cada concejal deberá dar sus explicaciones. Nosotros somos opositores concretos a esta gestión y vamos a aportar transparencia y control", aseguró Rey.

El edil electo señaló que Fuerza Patria tiene siete concejales propios y "deberá ir a buscar apoyo a otros bloques" para aprobar las iniciativas que envíe al HCD. "Ahí veremos quiénes somos realmente la oposición", aseveró.

El concejal que aspira a liderara un espacio opositor capaz de vencer al oficialismo en 2027 sostuvo que en la oposición deberían contarse "los 11 que nos sentamos de este lado", en alusión a los que no responden a Fuerza Patra. Pero advirtió: "Después hay que ver la decisión que toma cada uno".

"Cada uno tendrá que dar explicaciones, yo considero hoy que somos 11 los opositores a esta gestión", dijo respecto a lo que ocurrirá a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva composición y tenga que votar las ordenanzas fiscal e impositiva, con el aumento de tasas, y el presupuesto para el año que viene.

"Hay que ordenar absolutamente todo. El desinterés, el descontrol y la corrupción nos ha traído a esta situación triste en la que está San Pedro", concluyó Rey.

