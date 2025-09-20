Alerta para San Pedro: tormentas fuertes, lluvias intensas y riesgo de granizo para este sábado
Los fenómenos más intensos están previstos para la tarde y la noche. El Servicio Meteorológico anticipó tormentas fuertes y ráfagas intensas. Además, prevé entre 40 y 80 milímetros de precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para toda la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Santa Fe, Córdoba y La Pampa.
En el caso de San Pedro tiene vigencia para este sábado 20 de septiembre, durante la tarde y la noche.
El informe indica que el área será afectada por tormentas fuertes o severas que estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.
Prevé valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Mientras tanto, el pronóstico indica que durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, para luego dar paso a los fenómenos anunciados.
Además, el SMN difundió las habituales recomendaciones ante el fenómeno:
*Permanecer en construcciones cerradas como casas o edificios.
*Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
*En caso de viaje, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
*Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
*Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.
*En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con Defensa Civil: 103.
